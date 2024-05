Suspeita de ter jogado ácido em jovem no interior do Paraná diz ter sido motivada por ciúmes

Uma mulher suspeita de jogar ácido no rosto da jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, foi presa nesta sexta-feira (24) em Jacarezinho, no Paraná. Ela confessou o crime à polícia e teve prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

"Indagada se teria alguma participação no crime, a mulher imediatamente assumiu a autoria", diz nota da PM. Aos policiais teria relatado que foi motivada por ciúmes, alegando que a vítima se relacionara com seu ex-companheiro.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi localizada no pátio de um hotel próximo ao local do crime, no final da madrugada, após ela própria acionar a polícia.