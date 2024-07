ESPÍRITO SANTO

Taxista morre após ser trancado por assaltantes dentro de porta-malas a 50°C

Um taxista de 75 anos morreu após ser trancado por assaltantes dentro do porta-malas do próprio carro. O caso aconteceu em março deste ano, no Espírito Santo, mas só foi divulgado na última quinta-feira, 11.O crime ocorreu no dia 9 de março, durante uma viagem atendida pela vítima, identificada como José Herculano Marques. Na ocasião, dois homens e uma mulher solicitaram uma corrida e anunciaram o assalto durante o trajeto, levando todo o dinheiro que o idoso portava.

Após o assalto, o trio teria obrigado o motorista a dirigir até uma ferrovia, onde o trancaram no porta-malas do veículo e fugiram a pé. Segundo informações divulgadas pelo UOL, o motorista teria passado 22 horas no compartimento, que atingiu temperaturas de 50°C. Análises periciais indicam que o motorista ainda tentou fugir do compartimento, mas não resistiu às condições extremas e sofreu um infarto agudo. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) tem tratado o caso como tortura e morte cruel.