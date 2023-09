Templo de Valdemiro Santiago vai a leilão em R$ 38,5 milhões

O templo da Igreja Mundial do Reino de Deus, do pastor Valdemiro Santiago, será leiloado para quitar dívidas da denominação. O local fica em São Paulo e era usado como apartamentos residenciais, auditórios, salas de aula e um estacionamento para 800 veículos.



O espaço total tem 46 mil metros quadrados e está avaliado em cerca de R$ 38,5 milhões, valor do primeiro lance para as ofertas que começam no próximo mês, outubro, sendo assim um dos maiores leilões da história do Brasil.