Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tempo de tela está associado a risco de AVC e infarto em crianças e jovens

Estudo dinamarquês analisou dados de mais de 1000 participantes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:24

Criança com celular
Criança com celular Crédito: Shutterstock

Crianças e jovens que passam muitas horas em frente a telas e dispositivos eletrônicos possuem um maior risco de ter doenças cardiometabólicas. Esse grupo é mais suscetível a desenvolver hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia e resistência à insulina, de acordo com um estudo dinamarquês publicado em 19 de agosto no periódico Journal of the American Heart Association.

“Limitar o tempo de tela durante a infância e a adolescência pode proteger a saúde cardíaca e metabólica a longo prazo”, comentou o médico Dr. David Horner, primeiro autor do estudo e pesquisador da Københavns Universitet, na Dinamarca.

O estudo analisou dados de mais de 1000 participantes, em 2000 e 2010. O tempo de tela discricionário, relatado pelos pais ou por si mesmo, foi avaliado em relação a um escore de risco cardiometabólico composto com base em escores Z de circunferência da cintura, pressão arterial sistólica, colesterol de lipoproteína de alta densidade, triglicerídeos e glicose.

Os resultados secundários apontaram resistência à insulina, inflamação, lipoproteínas e antropometria. Um escore de risco cardiovascular previsto, derivado de modelos de Cox treinados em dados do UK Biobank, também foi avaliado como um desfecho. Fatores de estilo de vida, como sono, atividade física, dieta, puberdade, moderaram essas associações.

Os pesquisadores estudaram o tempo de tela gasto vendo televisão, filmes, jogando videogame ou usando celulares, tablets ou computadores para fins de lazer. Um sistema de pontuação foi criado baseado em um conjunto de componentes da síndrome metabólica (circunferência da cintura, pressão arterial, lipoproteína de alta densidade ou colesterol "bom", triglicerídeos e glicemia).

De acordo com os resultados da pesquisa, cada hora adicional de tempo de tela foi associada a um maior risco cardiometabólico em crianças e adolescentes. A duração do sono moderou significativamente essa associação em ambos os grupos, com maior risco entre aqueles com sono mais curto. O tempo de tela também foi associado a um maior risco cardiovascular previsto na adolescência. Uma assinatura metabolômica associada ao tempo de tela identificada na infância foi validada na adolescência.

Leia mais

Imagem - Quase metade dos brasileiros correm risco de sofrer AVC; veja como evitar

Quase metade dos brasileiros correm risco de sofrer AVC; veja como evitar

Imagem - Entenda como o excesso de açúcar e cafeína pode afetar os estudantes

Entenda como o excesso de açúcar e cafeína pode afetar os estudantes

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua