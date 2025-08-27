SAÚDE

Tempo de tela está associado a risco de AVC e infarto em crianças e jovens

Estudo dinamarquês analisou dados de mais de 1000 participantes

Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10:24

Criança com celular Crédito: Shutterstock

Crianças e jovens que passam muitas horas em frente a telas e dispositivos eletrônicos possuem um maior risco de ter doenças cardiometabólicas. Esse grupo é mais suscetível a desenvolver hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia e resistência à insulina, de acordo com um estudo dinamarquês publicado em 19 de agosto no periódico Journal of the American Heart Association.

“Limitar o tempo de tela durante a infância e a adolescência pode proteger a saúde cardíaca e metabólica a longo prazo”, comentou o médico Dr. David Horner, primeiro autor do estudo e pesquisador da Københavns Universitet, na Dinamarca.

O estudo analisou dados de mais de 1000 participantes, em 2000 e 2010. O tempo de tela discricionário, relatado pelos pais ou por si mesmo, foi avaliado em relação a um escore de risco cardiometabólico composto com base em escores Z de circunferência da cintura, pressão arterial sistólica, colesterol de lipoproteína de alta densidade, triglicerídeos e glicose.

Os resultados secundários apontaram resistência à insulina, inflamação, lipoproteínas e antropometria. Um escore de risco cardiovascular previsto, derivado de modelos de Cox treinados em dados do UK Biobank, também foi avaliado como um desfecho. Fatores de estilo de vida, como sono, atividade física, dieta, puberdade, moderaram essas associações.

Os pesquisadores estudaram o tempo de tela gasto vendo televisão, filmes, jogando videogame ou usando celulares, tablets ou computadores para fins de lazer. Um sistema de pontuação foi criado baseado em um conjunto de componentes da síndrome metabólica (circunferência da cintura, pressão arterial, lipoproteína de alta densidade ou colesterol "bom", triglicerídeos e glicemia).