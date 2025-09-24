Acesse sua conta
Tenente-coronel condenado por corrupção de menores se aposenta e recebe R$ 648 mil

Clóvis Eduardo Condi foi condenado em 1ª instância e ainda recorre

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:25

Clóvis Eduardo Condi
Clóvis Eduardo Condi Crédito: Reprodução

Um tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) condenado em 1ª instância por fraude processual e corrupção de menores se aposentou e recebeu R$ 648 mil, dos quais R$ 622 mil são referentes à licença-prêmio.

Clóvis Eduardo Condi foi condenado por participar do caso Naja, em que um estudante de medicina veterinária picado por uma cobra escancarou um esquema de tráfico internacional de animais exóticos e silvestres, segundo as investigações. Condi era padrasto de Pedro Henrique Krambeck, que criava a cobra de forma ilegal dentro do apartamento da família.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

