CASO NAJA

Tenente-coronel condenado por corrupção de menores se aposenta e recebe R$ 648 mil

Clóvis Eduardo Condi foi condenado em 1ª instância e ainda recorre

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:25

Clóvis Eduardo Condi Crédito: Reprodução

Um tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) condenado em 1ª instância por fraude processual e corrupção de menores se aposentou e recebeu R$ 648 mil, dos quais R$ 622 mil são referentes à licença-prêmio.