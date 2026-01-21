VÍDEO

Testemunha avisou que mulher atropelada estava viva quando Samu declarou óbito: 'Está respirando'

Vídeo mostra pessoa avisando socorristas sobre respiração da vítima, enquanto mãe questiona atendimento

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:01

Socorro foi filmado Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado logo após o atropelamento de uma jovem de 29 anos na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP), mostra o momento em que uma testemunha alerta socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de que a vítima ainda apresentava sinais vitais, mesmo após a equipe ter declarado o óbito.

Nas imagens, Fernanda Cristina Policarpo aparece caída no asfalto, já coberta com uma manta térmica. Enquanto grava, uma mulher afirma perceber a respiração da jovem e chama a atenção dos socorristas. “Ela está viva! A moça tá respirando, eu estou vendo!”, diz a testemunha.

O vídeo também registra o desespero da mãe da vítima, que tenta se aproximar da filha e questiona a equipe sobre o estado de saúde dela. “Pelo amor de Deus, minha filha morreu? Moça, minha filha morreu? Fala a verdade!”, afirma.

Segundo o boletim de ocorrência, a morte de Fernanda chegou a ser constatada pela equipe do Samu, que deixou o local antes da chegada da Polícia Rodoviária. Com a confirmação inicial do óbito, a pista foi parcialmente interditada e o Instituto Médico Legal (IML) chegou a ser acionado.

Pouco tempo depois, no entanto, um socorrista da concessionária responsável pela rodovia percebeu movimentos respiratórios da jovem e iniciou imediatamente as manobras de reanimação. Fernanda foi então socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central de Bauru, sendo posteriormente transferida para o Hospital de Base, onde permanece internada em estado grave na UTI.

A mãe da jovem relatou que ficou em choque ao receber a informação de que a filha estaria morta e que “nem sabia no que acreditar” ao ser informada, mais tarde, de que ela estava viva.