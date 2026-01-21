Acesse sua conta
Testemunha avisou que mulher atropelada estava viva quando Samu declarou óbito: 'Está respirando'

Vídeo mostra pessoa avisando socorristas sobre respiração da vítima, enquanto mãe questiona atendimento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:01

Socorro foi filmado
Socorro foi filmado Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado logo após o atropelamento de uma jovem de 29 anos na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (SP), mostra o momento em que uma testemunha alerta socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de que a vítima ainda apresentava sinais vitais, mesmo após a equipe ter declarado o óbito.

Nas imagens, Fernanda Cristina Policarpo aparece caída no asfalto, já coberta com uma manta térmica. Enquanto grava, uma mulher afirma perceber a respiração da jovem e chama a atenção dos socorristas. “Ela está viva! A moça tá respirando, eu estou vendo!”, diz a testemunha.

O vídeo também registra o desespero da mãe da vítima, que tenta se aproximar da filha e questiona a equipe sobre o estado de saúde dela. “Pelo amor de Deus, minha filha morreu? Moça, minha filha morreu? Fala a verdade!”, afirma.

Segundo o boletim de ocorrência, a morte de Fernanda chegou a ser constatada pela equipe do Samu, que deixou o local antes da chegada da Polícia Rodoviária. Com a confirmação inicial do óbito, a pista foi parcialmente interditada e o Instituto Médico Legal (IML) chegou a ser acionado.

Pouco tempo depois, no entanto, um socorrista da concessionária responsável pela rodovia percebeu movimentos respiratórios da jovem e iniciou imediatamente as manobras de reanimação. Fernanda foi então socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Central de Bauru, sendo posteriormente transferida para o Hospital de Base, onde permanece internada em estado grave na UTI.

Mulher de 29 anos foi declarada morta

Fernanda Cristina Policarpo tem 29 anos por Reprodução
Mulher de 29 anos foi declarada morta por Reprodução
Acidente na rodovia em Bauru por Reprodução
1 de 3
Fernanda Cristina Policarpo tem 29 anos por Reprodução

A mãe da jovem relatou que ficou em choque ao receber a informação de que a filha estaria morta e que “nem sabia no que acreditar” ao ser informada, mais tarde, de que ela estava viva.

A Prefeitura de Bauru informou que abriu uma sindicância interna para apurar o atendimento prestado pelo Samu e afastou a médica que atestou o óbito até a conclusão das investigações. O município afirmou ainda que, caso sejam constatadas irregularidades, as providências cabíveis serão adotadas conforme os protocolos vigentes.

Tags:

Atropelamento Fernanda Cristina Policarpo

