VENCEDOR DO GLOBO DE OURO

Teve apoio da Lei Rouanet? Com orçamento de R$ 27 milhões, saiba como foi financiado 'O Agente Secreto'

Filme recebeu invesimento público e privado

Esther Morais

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:58

O Agente Secreto Crédito: Reprodução

Após fazer história no Globo de Ouro 2026 e colocar o cinema brasileiro novamente no centro das atenções internacionais, o filme "O Agente Secreto" também passou a despertar curiosidade fora das telas: afinal, como o filme foi financiado? Com orçamento de cerca de R$ 28 milhões, o longa não utilizou recursos da Lei Rouanet.

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, o filme recebeu R$ 7,5 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), administrado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), com apoio do Ministério da Cultura. O restante do valor foi obtido por meio de investimentos privados.

A Lei Federal de Incentivo à Cultura não foi utilizada porque o projeto não se enquadra nas regras do mecanismo. A legislação contempla obras audiovisuais de curta e média metragem, enquanto longas-metragens, que é a categoria de O Agente Secreto, com 2 horas e 40 minutos de duração, não podem ser beneficiados.

No Globo de Ouro 2026, na noite de domingo (11), o longa venceu como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, encerrando um intervalo de 27 anos sem vitórias do Brasil na categoria, além de garantir a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama. Foi a primeira vez que um ator brasileiro conquistou o troféu e a primeira ocasião em que o país venceu duas categorias na mesma edição da premiação.