Tiroteio e guerra entre facções deixa duas mulheres baleadas no RJ

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12:10
Um intenso tiroteio entre duas facções rivais deixou duas mulheres baleadas nessa sexta-feira (14/11), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O confronto ocorreu nas proximidades da Estrada do Cacuia, um dos principais acessos ao Morro do Dendê.
Uma das vítimas, uma cabeleireira, registrou no Instagram o relato do momento de terror. Ela estava em um carro de aplicativo, indo cortar o cabelo de uma cliente quando foi atingida no quadril. Socorrida e levada a um hospital da região, recebeu alta após atendimento.