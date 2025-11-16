NA MIRA

Tiroteio e guerra entre facções deixa duas mulheres baleadas no RJ

A cabeleireira relatou no Instagram o terror ao ser baleada no quadril enquanto seguia de app para atender uma cliente

Metrópoles

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12:10

Tiroteio e guerra entre facções deixa duas mulheres baleadas no RJ Crédito: Reprodução

Um intenso tiroteio entre duas facções rivais deixou duas mulheres baleadas nessa sexta-feira (14/11), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O confronto ocorreu nas proximidades da Estrada do Cacuia, um dos principais acessos ao Morro do Dendê.