Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tiroteio e guerra entre facções deixa duas mulheres baleadas no RJ

A cabeleireira relatou no Instagram o terror ao ser baleada no quadril enquanto seguia de app para atender uma cliente

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 12:10

Tiroteio e guerra entre facções deixa duas mulheres baleadas no RJ
Tiroteio e guerra entre facções deixa duas mulheres baleadas no RJ Crédito: Reprodução

Um intenso tiroteio entre duas facções rivais deixou duas mulheres baleadas nessa sexta-feira (14/11), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O confronto ocorreu nas proximidades da Estrada do Cacuia, um dos principais acessos ao Morro do Dendê.

Uma das vítimas, uma cabeleireira, registrou no Instagram o relato do momento de terror. Ela estava em um carro de aplicativo, indo cortar o cabelo de uma cliente quando foi atingida no quadril. Socorrida e levada a um hospital da região, recebeu alta após atendimento.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Mais recentes

Imagem - Anvisa autoriza dentistas a prescrever Mounjaro, caneta emagrecedora

Anvisa autoriza dentistas a prescrever Mounjaro, caneta emagrecedora
Imagem - Inmet emite alerta vermelho de tempestade para quatro estados; confira previsão

Inmet emite alerta vermelho de tempestade para quatro estados; confira previsão
Imagem - Segundo dia do Enem é neste domingo (16); confira horários, regras e tire suas dúvidas

Segundo dia do Enem é neste domingo (16); confira horários, regras e tire suas dúvidas

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste domingo (16 de novembro) é As Nuvens: cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas
01

Carta do Baralho Cigano deste domingo (16 de novembro) é As Nuvens: cuidado com interpretações precipitadas e conversas tensas

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais
02

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 2,6 mil por 20 horas semanais

Imagem - Nem janeiro, nem maio: se seu filho nasceu em um desses três meses, ele será mais inteligente, segundo a ciência
03

Nem janeiro, nem maio: se seu filho nasceu em um desses três meses, ele será mais inteligente, segundo a ciência

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
04

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil