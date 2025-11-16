Enem 2025: Quando sai o gabarito do segundo dia de provas?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:22
O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio ainda está em andamento, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática sendo aplicadas a estudantes de todo o Brasil. A ansiedade pela liberação do gabarito, porém, já é muito grande. Os portões dos locais abrirão às 12h e fecharam às 13h30 (horário de Brasília), como é de costume, e partir das 15h30 os estudantes já poderão deixar a sala sem serem desclassificados.
Provas do Enem foram aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro
Mas, e o gabarito oficial? Quando os candidatos poderão consultá-lo? O gabarito oficial do segundo dia do Enem 2025 será divulgado pelo Inep até o dia 28 de novembro, ou seja, 10 dias após a aplicação da prova, como consta no regulamento. A divulgação, no entanto, poderá ser antecipada como ocorreu com o gabarito do primeiro dia do exame divulgado no dia 13, apenas 4 dias depois da aplicação.
A consulta poderá ser feita através do site do Inep, na área de “Provas e Gabaritos”. Lá, o candidato deverá selecionar "2025" e a cor do caderno de provas que preencheu. O gabarito reúne a resposta oficial de todas as questões da prova para que os estudem estimem o desempenho antes da liberação dos resultados definitivos.
A notícia da aprovação tão desejada só vem após o Sisu, momento de escolha do curso pelos estudantes do Enem, que está previsto para janeiro de 2026.