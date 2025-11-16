EXPECTATIVA

Enem 2025: Quando sai o gabarito do segundo dia de provas?

Questões de Ciências da Natureza e Matemática são aplicadas neste domingo (16) em todo o Brasil

Elis Freire

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 14:22

Prova do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/MEC

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio ainda está em andamento, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática sendo aplicadas a estudantes de todo o Brasil. A ansiedade pela liberação do gabarito, porém, já é muito grande. Os portões dos locais abrirão às 12h e fecharam às 13h30 (horário de Brasília), como é de costume, e partir das 15h30 os estudantes já poderão deixar a sala sem serem desclassificados.

Mas, e o gabarito oficial? Quando os candidatos poderão consultá-lo? O gabarito oficial do segundo dia do Enem 2025 será divulgado pelo Inep até o dia 28 de novembro, ou seja, 10 dias após a aplicação da prova, como consta no regulamento. A divulgação, no entanto, poderá ser antecipada como ocorreu com o gabarito do primeiro dia do exame divulgado no dia 13, apenas 4 dias depois da aplicação.

A consulta poderá ser feita através do site do Inep, na área de “Provas e Gabaritos”. Lá, o candidato deverá selecionar "2025" e a cor do caderno de provas que preencheu. O gabarito reúne a resposta oficial de todas as questões da prova para que os estudem estimem o desempenho antes da liberação dos resultados definitivos.