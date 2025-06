VIOLÊNCIA

Tiroteio em meio a operação policial fecha Linha Vermelha e Avenida Brasil no Rio

Polícia Civil cumpre 70 mandados contra facção TCP; 6 já foram presos

Um intenso tiroteio marcou o início da operação da Polícia Civil no Complexo de Israel, conjunto de comunidades que inclui Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidade Alta, na Zona Norte do Rio. Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (10), os policiais tentam cumprir 70 mandados de prisão contra integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção chefiada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como "Peixão", um dos traficantes mais procurados do estado. >