DINHEIRO NA CONTA

Trabalhadores têm R$ 147,5 milhões para sacar do PIS até segunda (29); veja se você tem direito

Mais de 141 mil trabalhadores ainda podem sacar o abono salarial do PIS/Pasep

Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:35

Dinheiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mais de 141 mil trabalhadores ainda podem sacar o abono salarial do PIS/Pasep até a próxima segunda-feira (29). O valor disponível soma R$ 145,7 milhões.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os recursos que não forem retirados até essa data serão devolvidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), mas o saque ainda poderá ser solicitado em até cinco anos após o encerramento do calendário. “É comum que trabalhadores se esqueçam de sacar o abono por não saberem que possuem direito”, afirma o órgão.

O último lote do ano, liberado em novembro, beneficiou 152.444 trabalhadores com R$ 156,5 milhões, por meio de um pagamento extra. Ao longo de 2025, o programa recebeu R$ 30 bilhões para o pagamento do benefício.

Valores a receber no PIS/Pasep 1 de 2

Valor do abono

O valor do abono varia de R$ 127 a R$ 1.518, dependendo do número de meses trabalhados no ano-base de 2023. Cada mês de trabalho corresponde a 1/12 do salário mínimo vigente no pagamento, com arredondamento para cima. Trabalhadores que atuaram o ano todo receberão o equivalente a um salário mínimo, previsto em R$ 1.621 para 2026. Frações de 15 dias ou mais são consideradas como mês completo.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. Quem possui conta na Caixa recebe o crédito automaticamente; os demais podem utilizar a poupança social digital do Caixa Tem, com opções de pagamentos, transferências e compras. O Pasep, voltado a servidores públicos, é pago pelo Banco do Brasil, diretamente na conta de clientes ou mediante saque em agência para os demais. É necessário documento de identificação com foto.

Têm direito ao abono aqueles que trabalharam formalmente pelo menos 30 dias no ano-base, recebem até R$ 2.765,93, estão inscritos no PIS/Pasep há no mínimo cinco anos e cujos empregadores enviaram corretamente os dados à Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Calendário para 2026

O calendário do PIS/Pasep de 2026 já foi definido pelo Conselho Deliberativo do FAT (Codefat), com início dos pagamentos em 15 de fevereiro. Ao todo, serão beneficiados 26,9 milhões de trabalhadores, totalizando R$ 33,5 bilhões. O depósito será feito de acordo com o mês de nascimento e ficará disponível até o último dia útil do calendário bancário de dezembro de 2026. A consulta sobre o direito ao benefício começa em 5 de fevereiro.