Como é o Natal no espaço? Veja fotos de festa organizada por astronautas da Nasa

Mesmo em órbita, os astronautas preservam o convívio natalino, adaptando a decoração da estrutura e o cardápio especial às normas de segurança da estação.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:08

Astronautas e sua comemoração de Natal
Astronautas e sua comemoração de Natal Crédito: Instagram/Nasa

A agência espacial norte-americana (NASA) publicou, nesta quinta-feira (25), registros da celebração de Natal realizada pelos tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS). As imagens detalham a adaptação das tradições festivas ao ambiente de microgravidade, onde a tripulação da Expedição 74 realizou uma ceia especial a cerca de 400 quilômetros de altitude.

Diferente das refeições cotidianas, o menu natalino na ISS é planejado com meses de antecedência e enviado via naves de carga. O cardápio deste ano incluiu itens tradicionais adaptados para o consumo em órbita, como peru defumado, milho processado, molho de cranberry e biscoitos de sobremesa.

As restrições técnicas da estação impõem protocolos rígidos para essas refeições. Os alimentos são, em sua maioria, termoestabilizados ou desidratados para evitar a dispersão de migalhas, que poderiam danificar os sistemas de ventilação e eletrônicos sensíveis da estação. A ceia é servida em bolsas plásticas seladas a vácuo, e os astronautas utilizam talheres imantados para fixar os utensílios durante o consumo.

A celebração reuniu astronautas da NASA, da ESA (Agência Espacial Europeia) e cosmonautas da Roscosmos, reforçando a cooperação multinacional que sustenta o laboratório orbital. Além da ceia, a tripulação decorou o módulo de convivência com itens leves e portáteis, incluindo meias natalinas presas aos corrimãos de segurança da estrutura.

Segundo a NASA, momentos de confraternização são considerados essenciais para a saúde psicológica da tripulação em missões de longa duração, especialmente em datas de forte apelo cultural. O período de descanso, no entanto, é breve: a estação mantém operações contínuas de monitoramento terrestre e experimentos científicos, operando em fuso horário GMT (Tempo Médio de Greenwich).

A Estação Espacial segue em sua trajetória de 28 mil km/h, completando uma volta na Terra a cada 90 minutos. Após as festividades, a tripulação retorna ao cronograma regular de pesquisas, que inclui estudos sobre biologia celular e física de fluidos, vitais para o planejamento de futuras missões à Lua e a Marte.

