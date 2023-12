'Trabalhar no feriado para arrumar a casa e fugir da polícia', diz Renato Cariani em mensagem interceptada

Crédito: Reprodução

A Polícia Federal interceptou algumas trocas de mensagens entre o influenciador fitness Renato Cariani e sua sócia. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira (12) e faz parte da Operação Hinsberg contra o tráfico de drogas e o desvio de um produto químico usado na produção de crack.



Apesar de antigas, as mensagens apontam, segundo o inquérito, que eles tinham conhecimento do monitoramento por parte da polícia. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

Segundo investigadores, o principal alvo é a Anidrol, indústria química que fica na Grande São Paulo. O influenciador, que tem mais de 7 milhões de seguidores, também é alvo de buscas. O Ministério Público e a PF chegaram a pedir a prisão dele e de mais duas pessoas, mas a Justiça negou.

O influencer afirmou, em vídeo divulgado nesta terça, ter sido surpreendido pela operação da PF.

Segundo a investigação, em uma das conversas, Cariani disse: "Poderemos trabalhar no feriado para arrumar de vez a casa e fugir da polícia". Pelo contexto do diálogo, os investigadores dizem que o fisiculturista sabia que era investigado.

Fontes da PF disseram à GloboNews que, mesmo chamado pela Receita Federal para dar esclarecimentos sobre as notas emitidas pela empresa, os agentes observaram que as notas falsas continuaram a ser emitidas.

Em outra troca de mensagens, de acordo com uma representação do Ministério Público de São Paulo, a sócia disse a Cariani que era possível retirar rótulos dos produtos para ludibriar a fiscalização e as investigações.

Oscar Hinsberg que deu nome à operação, foi um químico que percebeu a possibilidade de converter compostos químicos em fenacetina. Essa substância foi o principal insumo químico desviado, apontou a investigação.

O que diz o influenciador

Pelas redes sociais, o influenciador negou envolvimento no esquema e disse que foi surpreendido pela operação da PF. Ele também afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso ao processo.

"Fui surpreendido com um mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, onde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em "processo de justiça". Então, meus advogados agora vão dar entrada pedindo para ver esse processo e, aí sim, eu vou entender o que consta nessa investigação", afirmou.