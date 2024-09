VEJA OPORTUNIDADES

Trainee e estágio: Boticário, Santander e outras empresas têm vagas

Podem se inscrever estudantes ou recém-formados

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 17:38

Itaú Crédito: Shutterstock

Vários programas de estágio e trainee estão com inscrições abertas para quem está na graduação ou se formou na universidade há pouco tempo.

Veja abaixo alguns destaques:

Grupo Boticário (estágio): o programa de estágio de 2025 da companhia oferece vagas em Assuntos Corporativos, B2B, B2C, Consumer, Gente, Estratégia e Finanças, Operações e Tecnologia em São Paulo, Paraná e Bahia. Para participar, é preciso estar no penúltimo ou último ano da graduação. Inscrições até 24/09.

Santander (trainee): o programa conta com vagas nas áreas de atacado e wealth ou negócios corporativos. É preciso ter formação superior com término entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024. O início do trainee deve ser em janeiro de 2025. Inscrições entre agosto e setembro.

Vestas Energy (estágio): o programa conta com vagas para estudantes de graduação nos cursos de engenharia, administração economia ou áreas correlatas. Para participar do processo seletivo é preciso estar nos dois últimos anos do curso. Inscrições até 19/09.

Ambev (trainee e estágio): para o programa de trainee, que é ofertado a nível nacional, o candidato pode escolher entre business ou supply chain ao se inscrever. É necessário formação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 e disponibilidade para morar em outros estados. Já para o Programa de Estágio, o candidato deve ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Inscrições até 03/09.