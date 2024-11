TRAGÉDIA

Três pessoas da mesma família morrem após botijão de gás explodir em Maceió

Acidente ocorreu na madrugada desta quinta (7) e entre as vítimas estão dois adultos e uma criança

A explosão ocorreu no Residencial Maceió I, no bairro Cidade Universitária. A ocorrência começou às 4h39 de hoje e continua em andamento. Ao todo, 34 bombeiros com 12 viaturas ainda atuam no local.