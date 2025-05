INSEGURANÇA

Tribunal do crime condena mulher a 40 pauladas por dívida de R$ 3

Dupla suspeita de torturar a mulher também teria estuprado duas adolescentes, de 12 e 13 anos. Ambos possuem extensa ficha criminal

Segundo o delegado à frente do caso, John Castilho, do Departamento de Polícia do Interior (DPl) de Manacapuru (AM), embora a mulher tivesse uma dívida maior e já tivesse pagado parte do valor, ainda restavam R$ 3. Por conta disso, os suspeitos decidiram submetê-la a um “tribunal do crime”, onde decretaram que ela deveria sofrer 10 pauladas em cada membro do corpo.>