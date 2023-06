TSE forma maioria para tornar Bolsonaro inelegível

O julgamento da inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi retomado nesta sexta-feira (30) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o voto da ministra Cármen Lúcia. A ministra abriu o voto confirmando que vai acompanhar o relator, formando maioria de 4 a 1 pela inegibilidade de Bolsonaro. Ainda faltam dois votos. Cármen Lúcia considerou a ação procedente em relação a Bolsonaro e improcedente em relação a Braga Netto, que era o vice na chapa e já tem maioria desde ontem pela sua absolvição.

"Os fatos são incontroversos, a reunião aconteceu, foi convocada pelo então presidente da República, o teor está nos autos, não houve negativa que aquilo tenha acontecido", disse a ministra durante seu voto, destacando que ficou comprovado que houve autopromoção de Bolsonaro, além de evidências de desqualificação do adversário Lula (PT), 'agravos contundentes' contra o Poder Judiciário e um "ataque deliberado", com fatos que já tinham sido "refutados", à Justiça Eleitoral.

A ministra afirmou que o Judiciário e juízes podem ser alvo de críticas. "Temos sido fustigados com toda acidez, todas as críticas, e faz parte. O que não se pode é um servidor público, em espaço público, equipamento público, com divulgação pela EBC e redes oficiais, fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição. E não há democracia sem Poder Judiciário independente", acrescentou. Ela disse ainda que as críticas não tinham provas e nem "razão de ser", além de "desqualificar a própria Justiça Eleitoral e com isso atacar a democracia".