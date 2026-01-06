DESTINO TURÍSTICO

Turista é morto com tiro no rosto após confusão em restaurante de Porto de Galinhas

Vítima morreu no local

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 07:32

Turista é morto com tiro no rosto após confusão em restaurante de Porto de Galinhas Crédito: Reprodução / g1 e redes sociais

Um turista de 32 anos foi morto a tiros na noite de domingo (4) dentro de um restaurante na orla de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife. A vítima foi atingida por dois disparos, um deles no rosto, e morreu no local.

Segundo testemunhas, o homem foi identificado como Rafael Ventura Martins, de São Paulo. Ele estava no restaurante acompanhado da companheira quando ocorreu um desentendimento motivado por ciúmes. A motivação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil.

Imagens gravadas por clientes mostram Rafael caído no chão, ensanguentado, próximo a uma mesa. Uma mulher aparece ao lado, com a roupa suja de sangue, enquanto um homem tenta fazer massagem cardíaca. O turista não resistiu aos ferimentos. A polícia não informou se outras pessoas ficaram feridas nem quantos envolvidos participaram do crime.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o homicídio para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar o autor dos disparos.

O que diz o restaurante?

O crime aconteceu na área externa do restaurante Caldinho do Nenen, que possui mesas à beira-mar. Em comunicado publicado nas redes sociais, o estabelecimento informou que houve um episódio de violência entre clientes, lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade à vítima e aos familiares e afirmou que prestou apoio desde o início, além de colaborar com as autoridades.