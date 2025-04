VIOLÊNCIA

Turista em lua de mel é baleado ao reagir a assalto quando ia embarcar em cruzeiro

Suspeito fugiu em carro roubado, mas acabou preso após perseguição policial

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2025 às 09:48

Vinícius Cardozo Moreira é socorrido após ser baleado Crédito: Reprodução

Um turista mineiro que passava sua lua de mel no Rio de Janeiro foi baleado neste domingo após reagir a um assalto na Zona Portuária. Vinícius Cardozo Moreira Dias, engenheiro civil, foi abordado por um criminoso em moto quando se preparava para embarcar em um cruzeiro nas proximidades do Armazém 4. As informações são de O Globo.>

Segundo relatos policiais, o assaltante tentou roubar um colar de ouro de Vinícius, mas encontrou resistência. Durante a luta, o criminoso efetuou dois disparos, atingindo a vítima no rosto e no peito. Um vendedor de gelo que testemunhou o fato socorreu o ferido em um triciclo até um posto da Polícia Militar, de onde foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O estado de saúde do turista foi classificado como estável.>

Após o ataque, o suspeito roubou um veículo para fugir do local. Equipes da Polícia Militar iniciaram um cerco na Avenida Barão de Tefé, na região da Saúde. Houve troca de tiros durante a perseguição, e o criminoso tentou se esconder no Morro do Pinto. >