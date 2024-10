MAIS DE UM MÊS FORA DO AR

'Twitter is back!': X começa a voltar no Brasil após ordem de Moraes

Ministro do STF determinou restabelecimento da rede social nesta terça-feira (8); usuários da plataforma comemoram

E Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 22:22

Antigo Twitter Crédito: Shutterstock

A rede social X começou a voltar ao ar para alguns usuários no Brasil na noite desta terça-feira (8). Isso acontece depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou o funcionamento do serviço. Os usuários estavam sem acesso à plataforma há quase 40 dias, bloqueada pelo Ministro do Supremo por descumprimento de determinações judiciais.

A plataforma só deve voltar a funcionar normalmente em todos os aparelhos a partir desta quarta, dentro das 24h previstas pelo ministro no decreto desta terça. A Anatel ainda terá que notificar as operadoras de internet, que são mais de 20 mil no Brasil, segundo o Ministério das Comunicações.

Por isso, a depender da empresa e do meio de acesso (navegador ou aplicativo), é possível que alguns usuários demorem mais para conseguirem acessar o antigo Twitter. Moraes determinou que o desbloqueio seja cumprido em 24 horas, ou seja, até a tarde desta quarta (9).

Por volta das 19h, a empresa usou a plataforma para comemorar o restabelecimento no Brasil.

"O X tem orgulho de estar de volta ao Brasil. Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo", afirmou a rede social.

"Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos", completou o perfil voltado a assuntos governamentais do X.

Os usuários comemoraram a liberação e inundaram a rede de memes sobre o retorno da rede social no Brasil.

Twitter (X) volta após cumprir determinações judiciais Crédito: Reprodução G1

Relembre a novela da liberação

A plataforma estava bloqueada no país desde 31 de agosto, também por ordem de Moraes, após descumprir um prazo de 24 horas para indicar um representante no país e cumprir determinações judiciais.

A liberação aconteceu após o X indicar um representante legal no Brasil, bloquear perfis de nove investigados no STF e pagar R$ 28,6 milhões em multas pela demora em atender a essas ordens de derrubar as contas.