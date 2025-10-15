VEJA DETALHES DA MUDANÇA

Uber anuncia os carros que não serão mais aceitos em 2026; veja lista

Sedãs como Renault Logan e SUVs recém-lançados, como o Kardian, ficam de fora

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:46

Uber Crédito: Shutterstock

A Uber vai alterar as exigências para os veículos que operam nas categorias premium Black e Comfort a partir de janeiro de 2026. As mudanças envolvem tanto o ano mínimo de fabricação quanto a lista de modelos aceitos, o que deve deixar de fora carros como Citroën Basalt, Renault Kardian e Chery Tiggo 3X.

Segundo a empresa, as atualizações se baseiam em pesquisas de satisfação com usuários e na análise do mercado automotivo. “Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes na hora de escolher viagens nas categorias Comfort e Black”, informou a Uber em nota.

Categoria Black: regras mais rígidas

Para atuar na categoria de luxo, os carros precisarão atender a padrões mais altos, que variam conforme a cidade. Em capitais como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Vitória, Fortaleza e Goiânia, o veículo terá de ser, no mínimo, do ano de 2019. Já em Belo Horizonte, Recife, Salvador e Campinas, só serão aceitos modelos fabricados a partir de 2018. O Rio de Janeiro terá a exigência mais flexível, permitindo carros de 2017 em diante.

Além do ano de fabricação, há modelos que deixarão de ser aceitos mesmo se forem novos. Entre os veículos que saem da categoria Black estão Renault Kardian, Citroën Basalt, Chery Tiggo 3 e 3X, Peugeot E-2008, Hyundai Kona Hybrid e JAC iEV 40 e J3 Turin. Todos estarão proibidos a partir de 5 de janeiro de 2026.

Para integrar o Uber Black, o automóvel precisa ter quatro portas, ar-condicionado e ser de uma das cores permitidas — preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Os motoristas devem ter realizado ao menos 100 viagens em outras categorias (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter média mínima de avaliação de 4,85 pontos.

Veja lista

Renault Kardian – a partir de 5 de janeiro de 2026

Citroën Basalt – a partir de 5 de janeiro de 2026

Chery Tiggo 3X – a partir de 5 de janeiro de 2026

Peugeot E-2008 – a partir de 5 de janeiro de 2026

Chery Tiggo 3 – a partir de 5 de janeiro de 2026

Hyundai Kona Hybrid – a partir de 5 de janeiro de 2026

JAC Motors J3 Turin – a partir de 5 de janeiro de 2026

JAC Motors iEV 40 – a partir de 5 de janeiro de 2026

Mudanças no Uber Black e Uber Comfort 1 de 11

Comfort também terá novas exigências

O Uber Comfort, opção intermediária entre as categorias básicas e o Black, também sofrerá ajustes. A principal exclusão será do sedã Renault Logan, que deixará de ser aceito independentemente do ano de fabricação. A regra entra em vigor em 6 de janeiro de 2026.

As novas exigências variam conforme a cidade. Em São Paulo, por exemplo, modelos como Etios Sedan, Voyage e Prisma precisarão ser de 2019 ou mais novos, enquanto o Argo e o Polo só serão aceitos se fabricados a partir de 2023. No Rio de Janeiro e em outras capitais, a variação segue critérios semelhantes, com o mínimo oscilando entre 2015 e 2019, dependendo do modelo e da localidade.

Assim como no Black, os carros do Comfort devem ter ar-condicionado e quatro portas. Os motoristas precisam ter mais de 100 corridas em outras categorias e avaliações acima de 4,85 pontos em cidades como Curitiba, Porto Alegre e Joinville — e de 4,80 nas demais localidades.

Com as novas regras, a Uber busca reforçar a percepção de qualidade e conforto nas categorias mais caras, reduzindo a variação entre os padrões de veículos e a experiência dos passageiros em diferentes regiões do país.