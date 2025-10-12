Acesse sua conta
Uber atualiza modelos e anos de carros permitidos em Salvador e irrita motoristas

As mudanças são para as categorias Comfort e Black, que pagam mais pelas corridas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:34

Uber ressalta diretriz sobre uso do ar
Uber  Crédito: Shutterstock

A partir de 2026, motoristas de Salvador terão que se adaptar a novas regras da Uber para as categorias Comfort e Black, que pagam mais pelas corridas. As mudanças valem para várias cidades do país e envolvem tanto a idade mínima dos veículos quanto a lista de modelos aceitos, e já provocam insatisfação entre os condutores que precisavam desses carros para garantir uma renda maior.

Segundo a Uber, a atualização das categorias premium foi baseada em pesquisas com os usuários e análises do mercado automotivo. “Os veículos da nova lista foram determinados com base em aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir viagens nas categorias Comfort e Black”, informou a empresa em comunicado oficial.

Em Salvador, os critérios para a Uber Black exigem veículos fabricados no mínimo em 2026 (Virtus), 2023 (Duster, Nivus e City) e 2018 (demais modelos). Além disso, os carros devem ter quatro portas, ar-condicionado e cores aceitas — como preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco. Motoristas precisam ter mais de 100 corridas na plataforma (exceto Moto, Envios e Táxi) e média mínima de avaliação de 4,85.

Entre os modelos que deixarão de ser aceitos na Uber Black em Salvador estão: Renault Kardian, Citroën Basalt, Chery Tiggo 3X, Chery Tiggo 3, Peugeot e-2008, Hyundai Kona Hybrid e JAC J3 Turin/iEV 40, com vigência a partir de 5 de janeiro de 2026.

Já para a Uber Comfort em Salvador, veículos precisam atender a critérios de ano mínimo de fabricação: Etios Sedan, Voyage, Prisma e Logan a partir de 2019; Cobalt 2019; Argo e Polo 2023; demais modelos 2016. No entanto, a Uber anunciou que o Renault Logan será totalmente removido da categoria a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação. A média mínima de avaliação exigida para motoristas continua sendo de 4,80.

Mudanças no Uber Black e Uber Comfort

Mudanças no Uber Black incluem Salvador por Divulgação
Para o Uber Black, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. por Divulgação
Modelos que não serão mais aceitos no Uber Black, independentemente do ano de fabricação por Divulgação
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Divulgação
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Para Uber Comfort, há mudança tanto no ano mínimo de fabricação aceito como veículos que não serão mais aceitos. Confira abaixo: por Reprodução
Modelo que não será mais aceito a partir de Julho de 2026, independentemente do ano de fabricação, no Uber Comfort por Divulgação
1 de 11
Mudanças no Uber Black incluem Salvador por Divulgação

Em Feira de Santana, a Uber anunciou que, a partir de janeiro de 2026, veículos com ano de fabricação anterior a 2018 não serão mais aceitos na categoria Uber Black. Isso inclui modelos como Citroën Basalt e Renault Kardian, que deixarão de ser elegíveis mesmo que sejam relativamente novos. Para a categoria Uber Comfort, os modelos devem atender aos anos mínimos de fabricação estabelecidos, mas o Renault Logan será totalmente removido da lista a partir de 6 de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação, assim como nos outros locais do país.

A mudança gerou revolta entre condutores que compraram recentemente veículos que agora deixam de ser aceitos. "É complicado investir em um carro pensando na categoria Black e, de repente, ele deixa de ser aceito sem aviso. Ninguém espera isso, e quem vai arcar com o prejuízo?", questiona um motorista que é dono de um Polo. "O melhor era que avisassem com mais antecedência", avalia.

Além de respeitar os critérios de modelo e ano de fabricação, os veículos da categoria Uber Comfort devem contar com ar-condicionado e quatro portas. Para que os motoristas possam receber solicitações nessa categoria, é necessário ter realizado mais de 100 viagens em outras modalidades da plataforma (exceto Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter uma média mínima de avaliações dos usuários de 4,85 nas cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre, ou de 4,80 nas demais localidades.

A Uber destacou ainda que os critérios de elegibilidade priorizarão, a partir de 2026, o espaço interno, ano e modelo dos veículos, e não mais o tamanho do porta-malas. Para motoristas que precisarem trocar de veículo devido às mudanças, a empresa ressalta que oferece parcerias de aluguel e compra.

As diferenças entre os modelos aceitos em cada cidade acontecem porque a Uber adapta a lista à realidade local, levando em conta população, trânsito e contexto de uso da plataforma, segundo o informe. A revisão periódica é, segundo a empresa, essencial para manter a categoria atrativa e estimular a adesão dos usuários.

