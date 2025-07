DF

Uber bane motorista que bateu em mulher que reclamou de carro fedido

Motorista Michel espancou passageira após ela reclamar

Após imagens de câmeras de segurança flagrarem a agressão de um motorista a uma passageira, a empresa Uber baniu o condutor da plataforma. O agressor foi identificado apenas com o primeiro nome, Michel (foto em destaque). Ele é procurado para prestar esclarecimentos à polícia. A agressão teria ocorrido porque a vítima reclamou do fedor de cigarro dentro do veículo.>