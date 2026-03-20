BRASIL

Uber pode aumentar preços após alta do petróleo; entenda

CEO da plataforma disse que é possível que ocorra aumento de preços das viagens para compensar gastos de motoristas

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:33

Uber Crédito: Reprodução

O CEO global da Uber, Dara Khosrowshahi, disse nesta semana que o aplicativo pode ter reajustes para compensar a alta do petróleo. Segundo ele, a empresa está tratando a possibilidade de alta de preços com "muito cuidado".

"O Brasil agora está passando por um aumento do combustível e diesel. É algo que estamos observando, pode ser sim que tenhamos de aumentar preços para que os motoristas ganhem mais e aumentem renda. Mas é algo que estamos monitorando e vamos reagir de forma adequada", disse Dara Khosrowshahi, em entrevista à CNN Money, na quinta-feira (19).

O CEO ainda comentou sobre as críticas feitas contra a taxa de retenção do valor das corridas que, de acordo com Dara Khosrowshahi, é de 20%. A taxa é o percentual do valor total da corrida que a plataforma retém para si, intermediando o serviço entre motorista e passageiros.