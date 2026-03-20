Uber pode aumentar preços após alta do petróleo; entenda

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Maysa Polcri
Publicado em 20 de março de 2026 às 18:33
O CEO global da Uber, Dara Khosrowshahi, disse nesta semana que o aplicativo pode ter reajustes para compensar a alta do petróleo. Segundo ele, a empresa está tratando a possibilidade de alta de preços com "muito cuidado".
"O Brasil agora está passando por um aumento do combustível e diesel. É algo que estamos observando, pode ser sim que tenhamos de aumentar preços para que os motoristas ganhem mais e aumentem renda. Mas é algo que estamos monitorando e vamos reagir de forma adequada", disse Dara Khosrowshahi, em entrevista à CNN Money, na quinta-feira (19).
O CEO ainda comentou sobre as críticas feitas contra a taxa de retenção do valor das corridas que, de acordo com Dara Khosrowshahi, é de 20%. A taxa é o percentual do valor total da corrida que a plataforma retém para si, intermediando o serviço entre motorista e passageiros.
"O percentual de retenção, eu acredito que seja cerca de 20%. Talvez não seja muito bom para motoristas que não pegam tanto o carro, mas para quem corre bastante, vale a pena. Mas é justamente por isso que a taxa de percentual é alta, para garantir o serviço em qualquer local da cidade", defendeu.