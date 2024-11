SEM DINHEIRO

UFRJ sofre corte de energia por dívidas em conta de luz

Fornecimento foi suspenso pela concessionária Light

Parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) amanheceu sem energia nesta quarta-feira (13). Ao todo, o corte afetou 15 instalações da instituição. O Museu Nacional, parte do campus de São Cristóvão, na Zona Central do Rio, é um dos prédios afetados.