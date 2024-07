RECORDISTA

Primeiro brasileiro a subir o Everest, Rodrigo Raineri morre após falha de paraquedas durante salto

O brasileiro Rodrigo Chaddad Raineri, de 55 anos, morreu após saltar de paraquedas no norte do Paquistão. O homem ficou conhecido por ser o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest, no continente asiático.

De acordo com informações apuradas pela Agence France-Presse (AFP), o parapentista saltou da segunda montanha mais alta do mundo, o monte K2, com paraquedas que teriam se rompido, resultando na morte do homem.