EMPREGO

Universidade abre concurso para professor de Teatro com salário de até R$ 13,2 mil

Inscrições vão até 24 de maio

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece uma vaga de professor na área de Teatro ou Artes Cênicas. O cargo integra a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração que pode chegar a R$ 13.288,85.>