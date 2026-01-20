Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Usado por traficante, pitbull avança em policiais e é morto a tiros

Polícia apreendeu armas, drogas e dinheiro no imóvel apontado como ponto de tráfico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:44

Cão foi morto ao atacar policial
Cão foi morto ao atacar policial Crédito: Reprodução

Um homem de 18 anos foi preso em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de resistir a uma abordagem da Polícia Militar e incentivar um cachorro a atacar os policiais. Durante a ação, o animal acabou baleado e morreu.

A ocorrência foi registrada no Bairro Veneza, onde a PM investigava uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Helena Antipoff. Antes da entrada no imóvel, os militares passaram a monitorar o local e observaram uma movimentação considerada típica do comércio ilegal: pessoas chegavam, assobiavam e, em seguida, um homem saía para entregar a droga e receber o pagamento.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock
O pastor alemão e o pastor belga malinois compartilham semelhanças, mas são distintos em diversos aspectos (Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock) por Imagem: Julia Malsagova | Shutterstock
O pastor belga malinois é extremamente inteligente, leal e energético (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock) por Imagem: George Trumpeter | Shutterstock
Inteligente e sempre alerta, o pastor belga malinois tem uma natureza protetora e determinada (Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock) por Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock
Kelpie australiano: cachorro ativo e inteligente, ideal para tutores com muita disposição por Reprodução/Pexels
Kelpie australiano foi criado para ser cão de pastoreio e que fosse resistente o bastante para correr longas distâncias nas fazendas por Pixabay
Kelpie australiano. Eles são cães inteligentes e apegados aos tutores, são obedientes e independentes, mas não devem ficar longos períodos sozinhos e podem ficar entediados com certa facilidade por Reprodução/Pexels
O labrador retriever é uma das raças de cachorro mais populares do mundo (Imagem: Rosa Jay | Shutterstock) por
O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock) por Imagem: sanjagrujic | Shutterstock
O labrador retriever tem olhos grandes e orelhas caídas que o tornam ainda mais encantador (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O labrador retriever é um excelente parceiro em trajetos planos e climas mais amenos (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock) por Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock
Para manter o bem-estar do labrador retriever, é necessária uma dieta equilibrada (Imagem: Christian Mueller | Shutterstock) por
O border collie é considerado um dos cães mais inteligentes do mundo (Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock) por Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock
O border collie utiliza um olhar fixo e movimentos suaves para conduzir o rebanho (Imagem: Iulia_C | Shutterstock) por Imagem: Iulia_C | Shutterstock
O border collie é considerado o cachorro mais inteligente do mundo (Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock) por Imagem: LSphotoCZ | Shutterstock
Os cachorros da raça border collie são conhecidos por sua inteligência e energia infinita (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por
O border collie pode acompanhar tutores em corridas de longa distância (Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock) por Imagem: Aneta Jungerova | Shutterstock
O pastor australiano e o border collie são visualmente parecidos, mas diferentes em vários outros aspectos (Imagem: JKiri | Shutterstock) por Imagem: JKiri | Shutterstock
O golden retriever une inteligência, equilíbrio e uma paciência exemplar com crianças (Imagem: Donamen | Shutterstock) por Imagem: Donamen | Shutterstock
Os filhotes de golden retriever têm olhos expressivos e orelhas caídas que adicionam um toque de doçura à sua aparência (Imagem: Orientgold | Shutterstock) por
O golden retriever é extremamente dócil, obediente e sociável (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock) por Imagem: neelsky | Shutterstock
O golden retriever é um cachorro que, devido à inteligência, é muito utilizado como cão-guia (Imagem: Nikaletto | Shutterstock) por Imagem: Nikaletto | Shutterstock
O pastor australiano é conhecido pela inteligência, obediência e enorme disposição (Imagem: kathrineva20 | Shutterstock) por Imagem: kathrineva20 | Shutterstock
Por ser extremamente ativo, o pastor australiano necessita de uma dieta equilibrada e nutritiva (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O Hovawart é conhecido pela sua lealdade, inteligência e instinto protetor. Ele teve origem na Alemanha e foi desenvolvido para ser cachorro de guarda em fazendas e castelos. por Reprodução: Pixabay
Adestrar o cachorro espanhol é fácil porque ele é um dos mais inteligentes. Por ser obediente e ter uma grande capacidade de aprendizagem, entende rápido os comandos porque fica atento ao treinamento. É um cachorro policial muito competente por Shutterstock
O pastor de Shetland é obediente e muito ligado ao tutor (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O pastor de Shetland demanda uma alimentação rica em proteínas de qualidade, vitaminas e minerais (Imagem: MirasWonderland | Shutterstock) por Imagem: MirasWonderland | Shutterstock
A raça pastor de Shetland é admirada tanto em competições de beleza e obediência quanto como animal de estimação (Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock) por Imagem: Piotr Piatrouski | Shutterstock
O cocker spaniel inglês é um cachorro enérgico, alegre e muito ligado à família (Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock) por Imagem: Sherbak_photo | Shutterstock
O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por Imagem: otsphoto | Shutterstock
Os cachorros da raça cocker spaniel são alegres e brincalhões (Imagem: otsphoto | Shutterstock) por
O pastor australiano se adapta um pouco melhor a momentos de descanso com o tutor (Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock) por Imagem: Julia Suhareva | Shutterstock
Muito inteligente, o pastor australiano precisa de exercícios físicos e mentais regulares (Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock) por Imagem: Mariya Kuzema | Shutterstock
1 de 36
Pastor-belga malinois abre a lista dos cães mais inteligentes do mundo. De faro apurado, a raça é excelente para ajudar em investigações policiais, além de proteger casas, locais públicos e pontos comerciais  (Shutterstock) por Shutterstock

Após confirmarem a suspeita, os policiais foram até a casa para realizar a abordagem. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado armado e teria apontado a arma para os militares, além de ordenar que o cão avançasse contra a equipe.

Para se defender, um dos policiais atirou no animal, segundo informou a corporação. O jovem foi contido, desarmado e preso. Ele foi encaminhado inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido a um ferimento no pescoço, e posteriormente levado à delegacia.

Durante as buscas no imóvel, a polícia apreendeu um revólver, uma submetralhadora de fabricação artesanal, porções de cocaína, maconha e crack, além de R$ 469,55 em dinheiro.

Tags:

Pitbull

Mais recentes

Imagem - FGC começa a pagar que tem dinheiro no Banco Master; veja como fazer pedido

FGC começa a pagar que tem dinheiro no Banco Master; veja como fazer pedido
Imagem - Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital

Quem são os técnicos de enfermagem presos por matar três pacientes com desinfetante em UTI de hospital
Imagem - Médica do Samu é afastada após dar como morta mulher que estava viva

Médica do Samu é afastada após dar como morta mulher que estava viva

MAIS LIDAS

Imagem - Vídeo: último ônibus deixa Rodoviária na ACM e encerra mais de 50 anos de história
01

Vídeo: último ônibus deixa Rodoviária na ACM e encerra mais de 50 anos de história

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (20 de janeiro): decisões bem orientadas evitam prejuízos
03

Cor e número da sorte de hoje (20 de janeiro): decisões bem orientadas evitam prejuízos

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
04

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show