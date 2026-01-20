GRANDE BH

Usado por traficante, pitbull avança em policiais e é morto a tiros

Polícia apreendeu armas, drogas e dinheiro no imóvel apontado como ponto de tráfico

Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 12:44

Cão foi morto ao atacar policial Crédito: Reprodução

Um homem de 18 anos foi preso em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de resistir a uma abordagem da Polícia Militar e incentivar um cachorro a atacar os policiais. Durante a ação, o animal acabou baleado e morreu.

A ocorrência foi registrada no Bairro Veneza, onde a PM investigava uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Helena Antipoff. Antes da entrada no imóvel, os militares passaram a monitorar o local e observaram uma movimentação considerada típica do comércio ilegal: pessoas chegavam, assobiavam e, em seguida, um homem saía para entregar a droga e receber o pagamento.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes 1 de 36

Após confirmarem a suspeita, os policiais foram até a casa para realizar a abordagem. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado armado e teria apontado a arma para os militares, além de ordenar que o cão avançasse contra a equipe.

Para se defender, um dos policiais atirou no animal, segundo informou a corporação. O jovem foi contido, desarmado e preso. Ele foi encaminhado inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido a um ferimento no pescoço, e posteriormente levado à delegacia.