Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja a origem do nome Yaminah, que padre se recusou a pronunciar em batismo

Mãe diz que religioso afirmou que nome da menina era 'ligado a culto'

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:21

auto-upload
Padre durante batismo Crédito: Reprodução

O caso envolvendo um padre que teria se recusado a pronunciar o nome Yaminah durante uma cerimônia de batismo no Leblon, bairro do Rio de Janeiro, levantou discussões sobre intolerância religiosa, mas também gerou curiosidade sobre a origem e o significado do nome escolhido pelos pais da criança.

De acordo com a mãe, Marcelle Turan, o religioso teria alegado que o nome não era cristão e estaria associado a um "culto religioso". “Ele chamou a minha sogra antes de começar o batismo e disse que ele não falaria o nome da nossa filha, porque não era um nome cristão (...) e estava ligado a um culto religioso”, relatou em entrevista ao portal G1.

O caso foi registrado como preconceito por raça, cor ou religião na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Procurado, o padre negou ter se recusado a falar o nome e afirmou que o pronunciou normalmente durante o batismo.

Mas o que significa Yaminah?

O nome tem origem no árabe clássico. Derivado da palavra Yameen (يمين), Yaminah é a forma feminina e pode ser traduzida como “aquela que é abençoada” ou “afortunada”. A raiz da palavra, Y-M-N (ي-م-ن), está relacionada à ideia de “direita” — o lado associado, em muitas culturas do Oriente Médio, à bênção, força e juramentos solenes.

Em registros linguísticos tradicionais, como no dicionário Lisan al-Arab de Ibn Manzour, Yaminah também é associada a significados como retidão, prosperidade e bem-aventurança. Embora não seja um nome comum no Brasil, ele é usado em comunidades muçulmanas ao redor do mundo e aparece com variantes como Yamina e Amina, especialmente em países africanos influenciados pelo islamismo.

Para os pais, a escolha do nome teve um motivo especial. “Queríamos algo forte, com significado importante. Yaminah significa justiça, prosperidade, direção. É um nome muito bonito, não havia necessidade disso acontecer”, disse a mãe da criança.

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua