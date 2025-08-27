'NÃO É CRISTÃO'

Veja a origem do nome Yaminah, que padre se recusou a pronunciar em batismo

Mãe diz que religioso afirmou que nome da menina era 'ligado a culto'

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 14:21

Padre durante batismo Crédito: Reprodução

O caso envolvendo um padre que teria se recusado a pronunciar o nome Yaminah durante uma cerimônia de batismo no Leblon, bairro do Rio de Janeiro, levantou discussões sobre intolerância religiosa, mas também gerou curiosidade sobre a origem e o significado do nome escolhido pelos pais da criança.

De acordo com a mãe, Marcelle Turan, o religioso teria alegado que o nome não era cristão e estaria associado a um "culto religioso". “Ele chamou a minha sogra antes de começar o batismo e disse que ele não falaria o nome da nossa filha, porque não era um nome cristão (...) e estava ligado a um culto religioso”, relatou em entrevista ao portal G1.

O caso foi registrado como preconceito por raça, cor ou religião na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Procurado, o padre negou ter se recusado a falar o nome e afirmou que o pronunciou normalmente durante o batismo.

Mas o que significa Yaminah?

O nome tem origem no árabe clássico. Derivado da palavra Yameen (يمين), Yaminah é a forma feminina e pode ser traduzida como “aquela que é abençoada” ou “afortunada”. A raiz da palavra, Y-M-N (ي-م-ن), está relacionada à ideia de “direita” — o lado associado, em muitas culturas do Oriente Médio, à bênção, força e juramentos solenes.

Em registros linguísticos tradicionais, como no dicionário Lisan al-Arab de Ibn Manzour, Yaminah também é associada a significados como retidão, prosperidade e bem-aventurança. Embora não seja um nome comum no Brasil, ele é usado em comunidades muçulmanas ao redor do mundo e aparece com variantes como Yamina e Amina, especialmente em países africanos influenciados pelo islamismo.