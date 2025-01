SAÚDE

Veja as 8 doenças que mais matam no Brasil

E saiba como se prevenir delas

A mortalidade no Brasil continua sendo impactada principalmente por doenças cardiovasculares, cânceres e doenças respiratórias. Em 2023, as oito doenças com maior taxa de mortalidade no país foram: infarto agudo do miocárdio, pneumonia, diabetes, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), hipertensão, AVC, câncer de pulmão e insuficiência cardíaca. O levantamento foi feito e divulgado por O Globo.>