DICAS SIMPLES

Veja como manter sua nota no Uber em cinco estrelas

Pequenos gestos antes, durante e depois da viagem ajudam passageiros a manter avaliação máxima no aplicativo

Carol Neves

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:31

Uber Crédito: Reprodução

Manter a nota em 5 estrelas no Uber vai muito além de chegar ao destino. A avaliação reflete o comportamento do passageiro ao longo de cada corrida e é construída a partir de atitudes simples, que contribuem para uma experiência mais tranquila tanto para quem dirige quanto para quem viaja.

No aplicativo, usuários e motoristas parceiros se avaliam mutuamente em uma escala de uma a cinco estrelas ao final de cada trajeto. Essas notas são anônimas e a pontuação exibida no perfil corresponde à média das últimas 500 viagens realizadas. O sistema funciona como um incentivo para que a convivência na plataforma seja baseada no respeito.

O que fazer para manter a avaliação lá em cima

Algumas práticas do dia a dia ajudam a garantir uma boa nota e evitar desgastes desnecessários:

Escolha corretamente o local de embarque;

Solicitar a viagem em pontos permitidos facilita a parada do veículo, evita multas e torna o início do trajeto mais rápido;

Esteja pronto no horário;

Pontualidade conta pontos. Estar no local assim que o carro chega demonstra consideração pelo tempo do motorista parceiro;

Priorize a segurança;

Usar o cinto de segurança é obrigatório e não se deve pedir para exceder a capacidade do veículo, mesmo em trajetos curtos;

Cuide do interior do carro;

Evitar comer ou beber durante a corrida ajuda a manter o veículo limpo. Caso gere algum resíduo, leve-o com você ao final da viagem;

Seja educado do início ao fim;

Cumprimentos simples como “bom dia”, “boa tarde” e um “obrigado” ao final da corrida tornam o trajeto mais agradável e são valorizados na avaliação;

Evitar bater com muita força a porta do carro.

Onde conferir sua nota no aplicativo

Para ver a pontuação, basta abrir o app da Uber e acessar “Conta”. A nota aparece logo abaixo do nome do usuário. Já o detalhamento das avaliações pode ser consultado em: Configurações > Privacidade > Ver resumo do seu uso do app da Uber > Ver minhas avaliações.