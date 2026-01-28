Veja como manter sua nota no Uber em cinco estrelas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:31
Manter a nota em 5 estrelas no Uber vai muito além de chegar ao destino. A avaliação reflete o comportamento do passageiro ao longo de cada corrida e é construída a partir de atitudes simples, que contribuem para uma experiência mais tranquila tanto para quem dirige quanto para quem viaja.
No aplicativo, usuários e motoristas parceiros se avaliam mutuamente em uma escala de uma a cinco estrelas ao final de cada trajeto. Essas notas são anônimas e a pontuação exibida no perfil corresponde à média das últimas 500 viagens realizadas. O sistema funciona como um incentivo para que a convivência na plataforma seja baseada no respeito.
Mudanças no Uber Black e Uber Comfort
O que fazer para manter a avaliação lá em cima
Algumas práticas do dia a dia ajudam a garantir uma boa nota e evitar desgastes desnecessários:
Escolha corretamente o local de embarque;
Solicitar a viagem em pontos permitidos facilita a parada do veículo, evita multas e torna o início do trajeto mais rápido;
Esteja pronto no horário;
Pontualidade conta pontos. Estar no local assim que o carro chega demonstra consideração pelo tempo do motorista parceiro;
Priorize a segurança;
Usar o cinto de segurança é obrigatório e não se deve pedir para exceder a capacidade do veículo, mesmo em trajetos curtos;
Cuide do interior do carro;
Evitar comer ou beber durante a corrida ajuda a manter o veículo limpo. Caso gere algum resíduo, leve-o com você ao final da viagem;
Seja educado do início ao fim;
Cumprimentos simples como “bom dia”, “boa tarde” e um “obrigado” ao final da corrida tornam o trajeto mais agradável e são valorizados na avaliação;
Evitar bater com muita força a porta do carro.
Onde conferir sua nota no aplicativo
Para ver a pontuação, basta abrir o app da Uber e acessar “Conta”. A nota aparece logo abaixo do nome do usuário. Já o detalhamento das avaliações pode ser consultado em: Configurações > Privacidade > Ver resumo do seu uso do app da Uber > Ver minhas avaliações.
A Uber também recomenda que todos os usuários revisem o Código da Comunidade e os Termos de Uso, que estabelecem o respeito e a cordialidade como princípios fundamentais para uma boa experiência na plataforma.