Jovem atingido por raio em ato de Nikolas teve hemorragia no ouvido

Eduardo sofreu hemorragias nos ouvidos e queimaduras graves por todo o corpo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 07:18

Após três dias internado, em entrevista ao Metrópoles, Eduardo Linhares, de 17 anos, relatou o desespero vivido ao ser atingido por um raio, enquanto participava do ato do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em Brasília, no domingo (25/1). O jovem, além das queimaduras, teve hemorragia nos dois ouvidos e chegou relatar dificuldades na audição.

Segundo Eduardo, após ser atingido pelo raio, ficou inconsciente e, quando acordou, não sentia seu corpo do pescoço para baixo, o que desesperou o adolescente. “Senti que ia viver por mais uma hora, não conseguia sentir nada”.