PELE NECROSOU

Veja o que se sabe sobre caso de jovem que morreu 'comido' por bactéria

Mãe da vítima diz que morte poderia ter sido evitada

A família do adolescente de 13 anos que morreu após com o corpo necrosado por causa de uma infecção bacteriana no Distrito Federal segue denunciado o caso. Miguel Fernandes Brandão foi à óbito em novembro do ano passado, depois de quase um mês internado no Hospital Brasília. Os pais denunciam negligência médica e dizem que a situação poderia ter sido evitada. Veja o que se sabe sobre o caso: