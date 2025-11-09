Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, neste domingo (9), chega como um sopro de ânimo para quem pensa em parar. Deus pede que você mantenha a fé, mesmo quando o caminho parece longo demais. Às vezes, o milagre está a um passo de distância, mas é preciso continuar caminhando.
“Eu sei que está difícil, mas ainda estou aqui. O que preparei para você é maior do que a dor que sente agora.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado é de força e esperança. Toda espera tem um propósito e nenhuma lágrima é desperdiçada. O tempo de Deus é perfeito e age até quando o coração duvida.
A orientação é simples: siga em frente. Não é o fim, é apenas a curva que antecede a virada. Confie, porque o que vem depois dessa fase vai justificar cada momento vivido.