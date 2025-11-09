FÉ

Universo tem um recado pra você neste domingo (9 de novembro): o milagre está a um passo de distância

Deus pede que você não desista agora

A mensagem do dia, neste domingo (9), chega como um sopro de ânimo para quem pensa em parar. Deus pede que você mantenha a fé, mesmo quando o caminho parece longo demais. Às vezes, o milagre está a um passo de distância, mas é preciso continuar caminhando.

“Eu sei que está difícil, mas ainda estou aqui. O que preparei para você é maior do que a dor que sente agora.”

O recado é de força e esperança. Toda espera tem um propósito e nenhuma lágrima é desperdiçada. O tempo de Deus é perfeito e age até quando o coração duvida.