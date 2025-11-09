Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Universo tem um recado pra você neste domingo (9 de novembro): o milagre está a um passo de distância

Deus pede que você não desista agora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, neste domingo (9), chega como um sopro de ânimo para quem pensa em parar. Deus pede que você mantenha a fé, mesmo quando o caminho parece longo demais. Às vezes, o milagre está a um passo de distância, mas é preciso continuar caminhando.

“Eu sei que está difícil, mas ainda estou aqui. O que preparei para você é maior do que a dor que sente agora.”

Veja qual o recado de Deus para você hoje

Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock
1 de 13
Veja qual o recado de Deus para você hoje por Shutterstock

O recado é de força e esperança. Toda espera tem um propósito e nenhuma lágrima é desperdiçada. O tempo de Deus é perfeito e age até quando o coração duvida.

A orientação é simples: siga em frente. Não é o fim, é apenas a curva que antecede a virada. Confie, porque o que vem depois dessa fase vai justificar cada momento vivido.

Tags:

Deus Oração Recado do dia Recado Religião

Mais recentes

Imagem - Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos
Imagem - Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)

Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)
Imagem - Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador
01

Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador

Imagem - Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão
02

Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
03

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
04

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos