INVESTIGAÇÃO

Vereador é achado morto uma semana após sumir durante viagem de carro no RS

Durante as investigações, foi identificada uma transferência de R$ 1,6 mil via Pix

O vereador Gerson Adriano da Silva (PSDB), que estava desaparecido havia uma semana, foi encontrado morto em um matagal nessa sexta-feira (24) em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele era parlamentar de Estrela, município do Vale do Taquari, a cerca de 110 km da capital.>

Segundo a delegada Shana Luft Hartz, Gersinho, como era conhecido na cidade, desapareceu enquanto viajava de carro para Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul, onde era esperado para realizar um serviço para um familiar. No entanto, o parente informou que o vereador nunca chegou ao destino, o que levou a família a registrar o desaparecimento.>