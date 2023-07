Vice-prefeito de Olinda e parentes são feitos reféns durante roubo na casa dele

O vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho (PP), teve a casa invadida e roubada no bairro de Jardim Atlântico, na manhã desse sábado (29). Ele, parentes e mais duas pessoas foram feitas reféns por quase uma hora.



Segundo a Polícia Civil, o vice-prefeito declarou que três homens armados aproveitaram que um vidraceiro estava realizando a manutenção do portão da residência, quando, sob ameaça de arma de fogo, entraram, levaram todas as vítimas para um quarto e as trancaram.