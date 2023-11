Vídeo: 10 taxistas saem no tapa em disputa por passageiros no aeroporto de Fortaleza. Crédito: Reprodução

Os taxistas credenciados e não-credenciados protagonizaram uma briga na tarde desta segunda-feira, 27, no Aeroporto de Fortaleza, Ceará. A confusão aconteceu pela disputa por passageiros na área de embarque do aeroporto. O caso foi registrado em vídeo.



Nas imagens, é possível ver que o desentendimento acontece em frente à Delegacia de Polícia Civil do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Cerca de dez homens trocaram socos, chutes e empurrões em frente à unidade policial, localizada na área de embarque do aeroporto.

Conforme um motorista de aplicativo, que não quis se identificar, a briga entre os taxistas é antiga, principalmente pela disputa de passageiros como também pelo ponto irregular dos taxistas comuns no local. “Os cooperados pagam uma taxa para ficar no local e os outros não pagam”, comenta.

Ainda segundo o motorista, os não-cooperados ainda ocupam as vagas destinadas aos motoristas de aplicativo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditaxi), Moura Taxista, o caso vem sendo denunciado, assim como a atuação da Fraport, que gerencia o Aeroporto de Fortaleza, sobre a fiscalização de demais motoristas no local.

"Não é proibido táxi comum levar e pegar seus passageiros. Agora, o que está acontecendo lá é pessoas que você não sabe quem é deixando seus carros lá fora e vão para o saguão tirar corrida da porta dos táxis credenciados, e a Fraport não toma providências", comenta.

A Fraport informou em nota que uma série de medidas vêm sendo adotadas na tentativa de sanar a situação, mas que “não possui poder de polícia”.

Segundo a empresa, apesar ter condições de identificar veículos, monitorar as ações que ocorrem por meio de câmeras e de implementar medidas que obstaculizam a atuação de transportes irregulares, “não pode efetivamente fiscalizar a ação de infratores e, muito menos, puni-los”.