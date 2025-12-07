ACIDENTE

VÍDEO: Jovem salta de bungee jump e bate a cabeça em viaduto de 30 metros de altura

Prática de rapel e bungee jump é proibida pela prefeitura

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:47

Jovem bateu a cabeça no viaduto após pular de bungee jump Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Viralizou nas redes sociais, nos últimos dias, um vídeo em que uma jovem é lançada do viaduto Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo. Segurada por equipamentos de bungee jump, ela é puxada para cima novamente e acaba batendo a cabeça em estruturas da via.

A jovem de 26 anos foi identificada como Tathiane Rosa Costa. Em entrevista ao g1, ela contou que decidiu experimentar o salto de bungee jump pela primeira vez ao lado de um amigo e procurou uma empresa especializada.

Embora tenha seguido todo o protocolo de segurança, o acidente acabou ocorrendo no viaduto, que possui aproximadamente 30 metros de altura. A empresa responsável, porém, não proporcionou atendimento médico à jovem. “Não sei o que houve no salto. No momento em que eu bato a cabeça, eu sinto bastante o impacto e a cabeça já começa a doer. Só que eu não apago, porque provavelmente eu estava ligada na adrenalina”, contou ao portal.

O acidente ocorreu em outubro. Ela disse que passou por avaliação médica por conta própria e ainda deve realizar uma tomografia para assegurar que não houve danos ou lesões graves.