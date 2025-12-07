VÍDEO: Jovem salta de bungee jump e bate a cabeça em viaduto de 30 metros de altura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:47
Viralizou nas redes sociais, nos últimos dias, um vídeo em que uma jovem é lançada do viaduto Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo. Segurada por equipamentos de bungee jump, ela é puxada para cima novamente e acaba batendo a cabeça em estruturas da via.
A jovem de 26 anos foi identificada como Tathiane Rosa Costa. Em entrevista ao g1, ela contou que decidiu experimentar o salto de bungee jump pela primeira vez ao lado de um amigo e procurou uma empresa especializada.
Veja trechos do salto de bungee jump da jovem que bateu a cabeça no viaduto
Embora tenha seguido todo o protocolo de segurança, o acidente acabou ocorrendo no viaduto, que possui aproximadamente 30 metros de altura. A empresa responsável, porém, não proporcionou atendimento médico à jovem. “Não sei o que houve no salto. No momento em que eu bato a cabeça, eu sinto bastante o impacto e a cabeça já começa a doer. Só que eu não apago, porque provavelmente eu estava ligada na adrenalina”, contou ao portal.
O acidente ocorreu em outubro. Ela disse que passou por avaliação médica por conta própria e ainda deve realizar uma tomografia para assegurar que não houve danos ou lesões graves.
Apesar de empresas oferecerem o serviço, a prática de rapel e bungee jump é proibida pela prefeitura de São Paulo. “Eu não sabia que aquele local era irregular, eu não tinha noção. Jamais ia colocar a minha vida em risco”, disse Tathiane.