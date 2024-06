'Vim malhar e ele está lá mortinho', teria escrito suspeita do crime do brigadeirão envenenado

A suspeita de matar o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 45 anos, com um brigadeirão envenenado continuou frequentando o apartamento após a morte do homem, de acordo com a investigação da Polícia Civil. A uma amiga também investigada por suspeita de participação do crime, ela relatou que seguia realizando atividades enquanto o corpo do homem continuava no imóvel.