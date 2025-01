DIETA

Vitamina D, ômega-3 e mais: suplementos alimentares são necessidade ou apenas moda?

Fatores como alimentação equilibrada, qualidade no sono e estresse também afetam o bem-estar

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 07:46

Vitamina com Whey Protein Crédito: Shutterstock

Em um cenário de oferta crescente e da busca incessante por uma alimentação equilibrada, surge uma questão: os suplementos são indispensáveis ou apenas moda? Embora uma alimentação variada e planejada seja ideal, muitos encontram dificuldades em atender às demandas nutricionais diárias apenas com alimentos. Fatores como a qualidade do solo, o modo de preparo, o ritmo acelerado da rotina e até condições de saúde preexistentes podem comprometer a absorção de nutrientes essenciais para o funcionamento do nosso organismo. >

De acordo com Aline Quissak, nutricionista e CEO do Scanner da Saúde, os suplementos alimentares não devem ser encarados como substitutos de uma boa alimentação, mas sim como aliados em momentos de maior necessidade. “Quando utilizados corretamente e com orientação profissional, os suplementos podem corrigir deficiências específicas, garantir o fornecimento adequado de nutrientes e até mesmo melhorar a performance física e mental”, explica.>

Um bom exemplo nesse caso é a vitamina D, cuja carência é comum devido à baixa exposição solar e a dietas pobres em nutrientes. A vitamina D é fundamental para a saúde óssea e imunológica. Outro exemplo é o ômega-3, presente em peixes e algumas fontes vegetais, essencial para a saúde cardiovascular, mas de difícil obtenção em quantidades ideais somente pela alimentação. Além disso, grupos específicos como idosos e atletas de alta performance apresentam necessidades nutricionais diferenciadas que podem ser atendidas de forma eficiente por meio da suplementação.>

“Os suplementos não são um luxo, mas uma forma de garantir que o organismo funcione de maneira otimizada. Eles promovem o equilíbrio do corpo, auxiliam na prevenção de doenças como osteoporose e problemas cardíacos, e ajudam a combater as deficiências provocadas pelo estresse e pela correria do dia a dia”, diz a nutricionista.>