Vivo, Claro ou de bairro? Saiba os provedores de internet mais rápidos de cada estado

Mato Grosso tem a maior velocidade de internet do Brasil

Esther Morais

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 10:55

Internet lenta: Bahia tem a 2ª pior banda larga do país Crédito: Marcelo Casal/Ag Brasil

Ter uma internet lenta pode ser uma grande dor de cabeça, por isso, é importante considerar bem antes de fechar um contrato. Segundo o prêmio Melhor Escolha, a Vivo é a operadora de internet banda larga mais rápida do Brasil, com 153 mega de velocidade, seguida pela Oi (144 Mega) e TIM (131 Mega). Ainda há premiação para cada estado (veja lista abaixo). >

Quanto aos estados, Mato Grosso lidera o ranking nacional com a maior velocidade de internet do Brasil, registrando 189 Mega. O estado é seguido pelo Distrito Federal, com 178 Mega. Já Roraima tem a menor velocidade média do país, alcançando apenas 93 Mega, enquanto o Amapá, penúltimo colocado, registra 95 Mega.>

Regionalmente, a Vivo lidera em sete estados, como Alagoas, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, enquanto a Claro domina em quatro, incluindo Bahia e Ceará. Entre os estados com maior velocidade, em Mato Grosso quem se destaca é o provedor Amigo Internet, no Distrito Federal é a Claro e, em Tocantins, Vivo. >

De 2023 a 2025, no Brasil, a velocidade média de smartphones cresceu de 69 Mega para 109 Mega, enquanto nos computadores subiu de 106 Mega para 151 Mega. A média nacional aumentou 55%, indo de 79 Mega para 123 Mega no período, acompanhando a expansão da fibra óptica.>

“Apesar dos avanços significativos na conectividade, principalmente impulsionados pela expansão da internet fibra óptica, ainda enfrentamos desigualdades regionais, como mostram os números de estados como Roraima e Amapá. Esses resultados reforçam a necessidade de investimentos contínuos para aproximar o Brasil dos padrões globais de alto desempenho, garantindo uma internet mais rápida e acessível para todos”, analisa a executiva.>

Veja ranking para cada estado

Acre: Sem fronteiras — 127 Mega>

Alagoas: Vivo — 127 Mega>

Amazonas: Fiber Network — 175 Mega>

Amapá: Oi — 95 Mega>

Bahia: Claro — 130 Mega>

Ceará: Claro — 122 Mega>

Distrito Federal: Claro — 178 Mega>

Espírito Santo: Giga+ Fibra — 149 Mega>

Goiás: Vivo — 164 Mega>

Maranhão: Júpiter Internet — 117 Mega>

Minas Gerais: Algar Telecom — 156 Mega>

Mato Grosso do Sul: Via Parque — 152 Mega>

Mato Grosso: Amigo Internet — 189 Mega>

Pará: SEA Telecom — 119 Mega>

Paraíba: Oi — 119 Mega>

Pernambuco: DTEL — 147 Mega>

Piaui: Vivo — 130 Mega>

Paraná: Oi — 161 Mega>

Rio de Janeiro: Vivo — 168 Mega>

Rio Grande do Norte: Proxxima — 108 Mega>

Rondônia: SpeedTravel — 126 Mega>

Roraima: Oi — 93 Mega>

Rio Grande do Sul: Vivo — 152 Mega>

Santa Catarina: Oi — 154 Mega>

Sergipe: Claro — 136 Mega>

São Paulo: Desktop — 171 Mega>

Tocantins: Vivo — 177 Mega>

Como foi feita a pesquisa?

O Prêmio Melhor Escolha 2025 considera as operadoras com quantidade mínima de testes no período avaliado e dados oficiais de acessos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). >