TELEFONIA

Vivo encerra oferta de SMS e ligações ilimitadas em todos os planos

Mudança pode ser reflexo de movimento de pessoas usarem mais dados e menos o plano de voz

A Vivo modificou sua estrutura de planos, eliminando as chamadas e mensagens de texto ilimitadas que antes eram oferecidas nos pacotes pós-pagos e Controle. Agora, os clientes terão direito a 300 minutos de ligações e 100 SMS mensais sem custo adicional, conforme consta nos novos regulamentos. A alteração foi feita discretamente, sem anúncio por parte da empresa. A informação foi divulgada inicialmente pelo Tecnoblog. >

A alteração, implementada discretamente no início de 2025, afeta principalmente novos contratantes. Usuários com planos anteriores a 2024 devem manter as condições originais até eventual reajuste contratual, conforme regras da Anatel que exigem:>