RESGATE EM SÃO PAULO

Vizinha usa caixa de papelão para salvar cachorro que caía de janela; veja vídeo

A cena em um condomínio foi acompanhada com muita tensão, torcida e expectativa

Tharsila Prates

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 23:57

Vizinhos do prédio da frente registraram o resgate Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um resgate tenso, mas com final feliz, foi registrado nesta sexta-feira (21) em um condomínio da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. A cachorrinha Alicinha ficou pendurada na janela do quinto andar do prédio. Durante cerca de 10 minutos, ela tentou se desenroscar da janela e cairia em queda livre se a vizinha de baixo não estivesse atenta.>

A mulher já aparava uma caixa de papelão, onde Alicinha, da raça yorkshire, caiu e se salvou de uma queda que poderia ter sido fatal. Quem filmou foi um vizinho do prédio da frente.>

Toda a cena no condomínio Santa Mônica, no bairro de Água Chata, foi acompanhada com muita tensão, torcida e expectativa. De acordo com a TV Bandeirantes, os tutores de Alicinha não estavam em casa. Ela teria ficado assustada com os trovões e subiu na janela, passando por um buraco na rede de proteção.>

A cachorrinha Alicinha ficou pendurada na janela do quinto andar do prédio Crédito: Reprodução

A heroína de Alicinha se chama Yasmin Zanelato, auxiliar de logística. "Segurei a caixa com a mão esquerda embaixo e a direita em cima para dar um apoio e fiquei a todo momento olhando pra cima, para verificar se Alicinha estava saindo. Quando vi que ela estava com a metade do corpo para fora, a minha reação foi só a de colocar força na caixa, mais embaixo do que em cima, e a Alicinha despencou", disse Yasmin ao Jornal da Band.>

Ela contou ainda que as orientações dos vizinhos do bloco da frente a ajudaram muito. A cachorrinha foi salva sem nenhum arranhão. Foi só o susto.>