PETS

Veja as melhores raças de cachorro para criar em apartamento

O ideal são cães menores, dóceis e que tendem a latir pouco

"Cachorro é um bicho andarilho. Caminhar pra ele é importante pra sua saúde mental e física", explica Halina Medina, especialista em comportamento animal e dona do blog Tudo Sobre Cachorros.

O buldogue inglês é uma raça tranquila, com baixa energia e que ama ficar no sofá ou deitado por boa parte do dia. O lado ruim é que é uma raça que tende a ter problemas dermatológicos, além de ser braquicefálico (focinho achatado).