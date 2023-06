Volkswagen anuncia suspensão de produção no Brasil

A Volkswagen anunciou nesta terça-feira (27) que interrompeu temporariamente a produção em suas fábricas no Brasil. O motivo da suspensão é a "estagnação do mercado", segundo a marca alemã.



Os dois turnos da fábrica de São José dos Pinhais estão suspensos. O primeiro deles entrou em layoff e deve retomar as atividades em até cinco meses. O outro foi interrompido nesta segunda-feira (26) e ficará parado até a próxima sexta (30). O complexo paranaense produz o T-Cross e o Audi Q3.