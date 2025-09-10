STF

Voto de Fux falando em anulação de julgamento causa euforia na defesa de Jair Bolsonaro

Já os demais ministros receberam manifestação com surpresa, diz jornalista

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10:34

Luiz Fux Crédito: Gustavo Moreno/STF

O voto do ministro Luiz Fux, ainda em andamento nesta quarta-feira (10), causou furor desde que ele começou a falar, por conta da fala em que ele apontou que o Supremo Tribunal Federal (STF) não tem competência para julgar o caso e afirmou que em sua opinião todo processo deveria ser anulado.

Segundo o jornalista Octavio Guedes, da Globonews, o voto foi recebido com euforia pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai reforçar a visão de que Fux é o único ministro "independente" da 1ª Turma do STF. Eles entendem que Flávio Dino, como ex-ministro do governo Lula, e Cristiano Zanin, que foi advogado do petista, não são isentos. Já Alexandre de Moraes, relator do caso, é considerado inimigo de Bolsonaro. Completa a turma ainda a ministra Carmen Lúcia.

O voto do ministro teve outra recepção no próprio STF, provocando "perplexidade". Os colegas entendem que se considera que o Supremo é incompetente para julgar essa ação, Fux não deveria ter aceitado julgar centenas de processos ligados a réus de menor vulto do 8 de janeiro. Além disso, ele votou a favor de tornar Bolsonaro réu, ao lado dos que são julgados hoje, mesmo tendo sinalizado ao receber a denúncia, em março, que acreditava que o STF não tem competência para o julgamento.

Julgamento de tentativa de golpe nesta quarta (10) 1 de 6

Anulação

Logo ao iniciar seu voto, Fux afirmou que o STF tem hipótese restrita de ser a corte originária de um processo penal. "A Constituição da República delimita de forma precisa e restrita a hipótese que nos cabe atuar originariamente no processo penal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima, tal atribuição aproxima o Supremo dos juízes criminais de todo o país", afirmou.

Ele ainda ressaltou que mesmo o caso indo ao STF, deveria ir a plenário, não para a 1ª Turma. "Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos", prosseguiu.

Para ele, "impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados", por conta da "incompetência absoluta" da 1ª Turma para analisar o caso.

"Os réus não têm prerrogativa de foro, porque não exercem função prevista na Constituição, se ainda estão sendo processados em cargos por prerrogativa, a competência é do plenário do STF. Impõe-se o deslocamento do feito para o órgão maior da Corte", acrescentou. "Acolho essa preliminar e também declaro a nulidade de todos os atos praticados por este STF".