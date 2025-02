SALVADOR

Afoxé Filhos Gandhy veta participação de homens trans em desfile de Carnaval

Associação foi procurada, mas não houve retorno até a publicação desta matéria

Os associados ao Afoxé Filhos de Gandhy foram surpreendidos com um comunicado polêmico nesta segunda-feira (24). Às vésperas do Carnaval de Salvador, o afoxé informou que apenas pessoas do sexo masculino cisgênero poderão desfilar no desfile carnavalesco deste ano. >