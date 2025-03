NÃO ENGRENOU

Apesar de público fiel, Claudia Leitte não consegue sucesso de outros carnavais em 2025

Passagem da cantora na folia de Salvador foi marcada por vaias e aclamação apenas nos próprios blocos

Anna Luiza Santos

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:00

Claudia Leitte comandou o bloco Blow Out no Circuito Barra-Ondina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na tarde de terça-feira (4), último dia de folia em Salvador, Claudia Leitte fez o seu oitavo show do Carnaval 2025. Puxando o Bloco Largadinho no Circuito Barra-Ondina, a cantora mostrou como sua carreira e seu público tem enfrentado polêmicas e acusações de racismo religioso. Mas, afinal, a passagem da loira no Carnaval foi impactada por isso? O CORREIO te conta.

>

Na abertura da folia, na última quinta-feira (27), no Campo Grande, Claudia foi convidada por Carlinhos Brown para subir no trio e agitar os foliões. Contudo, a reação do público não foi do jeito que ela sonhava, gerando vaias e até xingamentos da multidão. A cantora imediatamente foi acolhida por Brown e tentou ignorar a rejeição. >

Esse episódio no Circuito Osmar foi fruto das críticas à Claudia após mudar um verso da música "Caranguejo". Desde que se tornou evangélica, a cantora canta o trecho "Eu canto ao meu Rei Yeshua" ao invés da letra original, "Saudando a rainha Iemanjá". >

Claudia Leitte foi vaiada no primeiro dia do Carnaval de Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A atitude da cantora virou denúncia de intolerância e racismo religioso, indo parar como inquérito no Ministério Público da Bahia. No relatório da denúncia no MP consta que a artista se beneficia de um movimento musical baseado nas religiões de matrizes africanas e na cultura negra e que, mesmo sendo de outro credo religioso. >

No domingo (2), na Barra, Claudia dividiu o trio com o humorista Tirullipa e ele pediu que cantasse a música polêmica. Porém, ela se negou. “Essa não. Peça outra. Essa eu não quero, não. Deu problema, não estou a fim”, disparou.>

A postura da cantora de se esquivar de um pronunciamento oficial em meio às acusações gera opiniões controversas entre os foliões. Apesar disso, durante os seis dias de Carnaval em Salvador, os bolhas (nome do seu fã clube), fãs LGBTs, majoritariamente brancos e de classe média, mostraram que não largaram a mão de Leitte e que continuam fiéis ‘passando pano’ para a atitude da loira. Mas apenas eles.>

Arrastando os famosos blocos BlowOut e Largadinho em quatro dias na Barra-Ondina, Claudia foi acolhida e aclamada por quem a acompanha há anos. Sem críticas, posicionamentos contra ou xingamentos, Leitte encontrou seu espaço de tranquilidade em Salvador. Mas, até os fãs antigos, e o público de fora, confessam que a cantora não brilha mais como nos carnavais anteriores, apesar de ter fôlego e alegria para puxar trios.>

“Ela já não tem tanto destaque e sucesso como antes, justamente por seguir uma fórmula de carreira que não decola mais. Se não fosse por essa polêmica de ‘Yemanjá’, ela estaria mais apagada ainda”, opina o pernambucano Mário Menezes Dias, que acompanha a loira, mas não é fã de carteirinha.>

Para o engenheiro Pedro Silvano Scheneider, fã da cantora há décadas, a nova geração não é mais cativada pelos lançamentos de Claudia.>

“Só que eu vejo participando do Largadinho ou do Blowout são fãs antigos, de 35, 40 anos. Os mais novos parecem que não tem interesse em estar aqui e em acompanhar a Claudia. Creio que captar novos fãs é um dos maiores desafios da carreira dela”, diz.>

Como apostas para música do Carnaval 2025, a cantora lançou ‘Destrava’ e ‘Eu, Fevereiro e Você’. A última foi a menos ouvida entre as grandes cantores do Axé Music. >

Segundo o levantamento realizado pela Folha de São Paulo, a canção teve, na última semana, apenas 2,9 mil execuções no Spotify, principal plataforma de músicas do país. Seu resultado foi menor até de Alinne Rosa, que conseguiu 5,4 mil na última semana com ‘Dobrar o Verão’.>

Em comparação, a campeã de execuções é Ivete Sangalo, com ‘O Verão Bateu em Minha Porta’, que teve quase 700 mil plays na última semana. ‘Energia de Gostosa’, outra aposta de Ivete, ficou em segundo lugar, 225 mil novos plays.>

“As músicas dela não são as que estão na boca do povo, que toca direto nas caixas de som da rua. As músicas fazem sucesso só entre os fãs mesmo, algo mais nichado, de quem segue direito”, completa Mário Menezes.>