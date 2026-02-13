LEMBRA DISSO?

Após polêmica do Apocalipse 'macetado' por Ivete Sangalo, Baby do Brasil lança 'Os Arrebatados' no Carnaval

Cantora lançou novo álbum dois anos após virar meme por falar com Veveta sobre a ameaça do fim dos tempos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:00

Brincadeira de Ivete após alerta de Baby do Brasil referencia "Macetando" Crédito: Reprodução/Twitter

Baby do Brasil acaba de lançar seu mais novo álbum. O disco, intitulado "Os Arrebatados", reúne 7 canções que falam sobre salvação, esperança, arrebatamento e relacionamento com Deus. A data de lançamento do projeto, na última quarta-feira (11), chama a atenção por acontecer às vésperas do Carnaval, coincidindo com um momento que viralizou há dois anos: a treta com Ivete Sangalo na folia de Salvador.

Em 2024, aconteceu um dos diálogos mais inusitados da festa na capital baiana. Veveta parou em frente a um camarote na passagem do seu trio elétrico, com o objetivo de cumprimentar Baby. Só que o que ela não esperava é que a colega aproveitasse o momento para gritar aos quatros cantos do circuito a previsão do fim do mundo.

Prédio de Ivete Sangalo 1 de 16

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", alertou Baby, que também é pastora, na época. Veveta, por sua vez, reagiu afirmando que não permitiria. "Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", respondeu, em referência ao seu hit ‘Macetando’.

Em seguida, Baby pediu para Ivete cantar "Eva", e a cantora respondeu: "Vou cantar 'Macetando' porque Deus está mandando".

O álbum 'Os Arrebatados' foi feito com o objetivo de propagar a ideologia religiosa de Baby do Brasil, convertida em 1999 ao cristianismo evangélico pentecostal. Na música que dá título ao projeto - e que também é nome do bloco comandado por ela no Carnaval -, a artista faz a pregação sobre base de rock. O setlist também inclui releituras de "Todas as Coisas", originalmente interpretada por Fernandinho, e "Arde Outra Vez", sucesso na voz de Thalles Roberto.