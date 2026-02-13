Após polêmica do Apocalipse 'macetado' por Ivete Sangalo, Baby do Brasil lança 'Os Arrebatados' no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:00
Baby do Brasil acaba de lançar seu mais novo álbum. O disco, intitulado "Os Arrebatados", reúne 7 canções que falam sobre salvação, esperança, arrebatamento e relacionamento com Deus. A data de lançamento do projeto, na última quarta-feira (11), chama a atenção por acontecer às vésperas do Carnaval, coincidindo com um momento que viralizou há dois anos: a treta com Ivete Sangalo na folia de Salvador.
Em 2024, aconteceu um dos diálogos mais inusitados da festa na capital baiana. Veveta parou em frente a um camarote na passagem do seu trio elétrico, com o objetivo de cumprimentar Baby. Só que o que ela não esperava é que a colega aproveitasse o momento para gritar aos quatros cantos do circuito a previsão do fim do mundo.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", alertou Baby, que também é pastora, na época. Veveta, por sua vez, reagiu afirmando que não permitiria. "Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", respondeu, em referência ao seu hit ‘Macetando’.
Em seguida, Baby pediu para Ivete cantar "Eva", e a cantora respondeu: "Vou cantar 'Macetando' porque Deus está mandando".
O álbum 'Os Arrebatados' foi feito com o objetivo de propagar a ideologia religiosa de Baby do Brasil, convertida em 1999 ao cristianismo evangélico pentecostal. Na música que dá título ao projeto - e que também é nome do bloco comandado por ela no Carnaval -, a artista faz a pregação sobre base de rock. O setlist também inclui releituras de "Todas as Coisas", originalmente interpretada por Fernandinho, e "Arde Outra Vez", sucesso na voz de Thalles Roberto.
