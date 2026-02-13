Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após polêmica do Apocalipse 'macetado' por Ivete Sangalo, Baby do Brasil lança 'Os Arrebatados' no Carnaval

Cantora lançou novo álbum dois anos após virar meme por falar com Veveta sobre a ameaça do fim dos tempos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:00

Brincadeira de Ivete após alerta de Baby do Brasil referencia
Brincadeira de Ivete após alerta de Baby do Brasil referencia "Macetando" Crédito: Reprodução/Twitter

Baby do Brasil acaba de lançar seu mais novo álbum. O disco, intitulado "Os Arrebatados", reúne 7 canções que falam sobre salvação, esperança, arrebatamento e relacionamento com Deus. A data de lançamento do projeto, na última quarta-feira (11), chama a atenção por acontecer às vésperas do Carnaval, coincidindo com um momento que viralizou há dois anos: a treta com Ivete Sangalo na folia de Salvador.

Em 2024, aconteceu um dos diálogos mais inusitados da festa na capital baiana. Veveta parou em frente a um camarote na passagem do seu trio elétrico, com o objetivo de cumprimentar Baby. Só que o que ela não esperava é que a colega aproveitasse o momento para gritar aos quatros cantos do circuito a previsão do fim do mundo.

Prédio de Ivete Sangalo

Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução
1 de 16
Prédio de Ivete Sangalo no Corredor da Vitória por Reprodução

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", alertou Baby, que também é pastora, na época. Veveta, por sua vez, reagiu afirmando que não permitiria. "Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", respondeu, em referência ao seu hit ‘Macetando’.

Em seguida, Baby pediu para Ivete cantar "Eva", e a cantora respondeu: "Vou cantar 'Macetando' porque Deus está mandando".

O álbum 'Os Arrebatados' foi feito com o objetivo de propagar a ideologia religiosa de Baby do Brasil, convertida em 1999 ao cristianismo evangélico pentecostal. Na música que dá título ao projeto - e que também é nome do bloco comandado por ela no Carnaval -, a artista faz a pregação sobre base de rock. O setlist também inclui releituras de "Todas as Coisas", originalmente interpretada por Fernandinho, e "Arde Outra Vez", sucesso na voz de Thalles Roberto.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Ivete Sangalo

Mais recentes

Imagem - Caetano Veloso e João Gomes acompanham desfile do Olodum no Pelourinho

Caetano Veloso e João Gomes acompanham desfile do Olodum no Pelourinho
Imagem - Marina Ruy Barbosa revela detalhes sobre 2ª temporada de Tremembé

Marina Ruy Barbosa revela detalhes sobre 2ª temporada de Tremembé
Imagem - Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande

Bruno Reis fala sobre violência após folião ser baleado no Campo Grande

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)
01

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta sexta-feira (13)

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
02

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga
04

Baleado no circuito Campo Grande: atirador disparou 4 vezes contra multidão em meio a briga