Após quase 20 horas de shows, Ju Moraes comenta a intensidade do Carnaval: ‘Somos praticamente maratonistas’

Sambista se apresentou em todos os dias da folia

Com 18 horas de shows vencidas em apenas seis dias, a cantora Ju Moraes viveu o Carnaval de Salvador mais que intensamente. Se apresentando com sua banda Sambaiana, inteiramente composta por mulheres, a soteropolitana fez shows em todos os dias de folia. >

Para ela, os cantores de carnaval são como maratonistas, vivendo um show atrás do outro quase sem descansar. >

“Minha voz, na quinta-feira (6), já vai estar na UTI (risos). Nada se compara ao pique de Carnaval, nós somos praticamente maratonistas, com shows de três horas durante seis dias”, comenta.>

“O Carnaval não se compara a nada que a gente faça durante o resto do ano. É uma maratona vocal, física e emocional, mas também envolve muita diversão, é muito gostoso”, complementa.>

Com os artistas em ritmo de Carnaval, o público acompanha, e não há quem não sinta: “A plateia está muito mais entregue no Carnaval. A galera realmente se joga, vive suas fantasias, acaba até extrapolando além da diversão, vai um pouco mais porque no Carnaval tudo é permitido”.>